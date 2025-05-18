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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

19:0418/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
DHA
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Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki 'Cemşit' rolüyle hafızalarımıza kazınan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Mekin'in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

1980 yılından beri Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. 

Bugün, yürüyüşe çıktığı sırada bir kaza geçiren 92 yaşındaki usta ismin kalça kemiği kırıldı.


Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Mekin'in ameliyata alınacağı öğrenildi. 

Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya, final sahnesinde Ahmet Mekin’in hayat verdiği Cemşit’i seçiyor.


O dönemin en öne çıkan jönlerinden biri olan Ahmet Mekin, yıllar boyunca birçok yapımda daha kendini gösteriyor ve adından söz ettiriyor fakat en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'daki karakteriyle hafızalara kazınıyor. 

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