Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Cemşit'i Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya, final sahnesinde Ahmet Mekin’in hayat verdiği Cemşit’i seçiyor.





O dönemin en öne çıkan jönlerinden biri olan Ahmet Mekin, yıllar boyunca birçok yapımda daha kendini gösteriyor ve adından söz ettiriyor fakat en çok Selvi Boylum Al Yazmalım'daki karakteriyle hafızalara kazınıyor.