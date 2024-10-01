Serdar Ortaç 'Namaza başlasan keşke' diyen takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi

Şu sıralar sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve sık sık hayatında beyaz bir sayfa açtığını dile getiren Ortaç, bir takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, bir hayranının "Ah abim bir de namaza başlasan ne güzel olur" yorumuna kayıtsız kalmadı.







