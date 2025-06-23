Yaz aylarında artan sıcaklıklar, tropikal hastalık riskini de beraberinde getiriyor. Her yıl 60 bin kişinin öldüğünü belirten uzmanlar gizli tehlikeye karşı dikkat çekiyor. Uzman isim, gözle görülmesi zor, sivrisineğin 6'da 1'i kadar olan "Yakarca" isimli sineklere karşı vatandaşları uyardı. Peki, belirtileri neler? Türkiye'de nasıl tedavi ediliyor?
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, Yakarca sineklerinin Leishmania adlı paraziti taşıyarak insanlarda ölümcül olabilecek hastalıklara yol açabildiğini belirtti.
Her yıl 60 bin kişi ölüyor
Özbilgin, "Bu parazitin neden olduğu hastalığın iki türü var. Biri halk arasında Şark Çıbanı olarak bilinen deri tipi, diğeri ise karaciğer ve dalağa kadar ilerleyerek ölüme neden olabilen sistemik formudur" dedi.
Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin Leishmania paraziti nedeniyle hastalandığını belirten Özbilgin, bu hastalıktan 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Sıcak havalarda çoğalıyor
Küresel ısınmanın etkilerine de dikkat çeken Prof. Dr. Özbilgin, "Yakarcalar sıcak havalarda çoğalıyor. İklim değişikliği, bu sineklerin yaşam alanını genişletiyor. Ayrıca doğada köpek, fare, sıçan gibi birçok hayvanın bu paraziti taşıması da riski artırıyor" diye konuştu.
Yaralar geç iyileşiyor, çocuklar riskte!
Hastalığın en belirgin özelliğinin bir ay sonra çıkan ve uzun süre geçmeyen yaralar olduğunu söyleyen Özbilgin, "Bu yaralar bazen 6 ay ile 1 yıl arasında iyileşiyor. Çocuklarda ise kilo kaybı, dalak ve karaciğer büyümesi, kansızlık gibi belirtiler görülebilir" dedi.
Tropikal iklim etkisi
Manisa'nın İzmir'den bile daha sıcak bir yapıya sahip olduğunu kaydeden Özbilgin, "Manisa'da mikro klima etkisi nedeniyle tropikal iklim şartları yaşanıyor. Bu da tropikal hastalıkların görülmesini kolaylaştırıyor. 'Yakarca'lar da bu ortamda rahatlıkla çoğalıyor" dedi.
"Korunmak mümkün ama dikkat gerek"
Vatandaşlara korunma yollarını anlatan Prof. Dr. Özbilgin, "Cibinlik kullanmak, çöplüklerin ilaçlanması, açık bölgeleri kapatacak kıyafetler giymek gerekiyor. Özellikle yazın yüz ve ellerde görülen çıban benzeri yaralar ciddiye alınmalı. Eğer çevrede birkaç kişide benzer yaralar varsa mutlaka hekime başvurulmalı" uyarısında bulundu.
Evcil köpeklerin hastalık zincirini kırmak için önemli olduğunu belirten Özbilgin, "Deltamethrin içeren tasmalar köpekleri korur. Bu tasmalar sinekleri uzak tuttuğu için hem hayvan hem insan korunmuş olur" dedi.
Türkiye'de nasıl tedavi ediliyor?
Tanı konulan vakalar Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi altına alınıyor.