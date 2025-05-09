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Sevgi geçidinden kalplerle geçtiler: Dalış tutkunları su altında buluştu

Sevgi geçidinden kalplerle geçtiler: Dalış tutkunları su altında buluştu

11:139/05/2025, Cuma
DHA
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Kemer’de, dalış tutkunları kalp şeklindeki doğal kayadan oluşan "Sevgi Geçidi"ni geçerek birbirlerine anlamlı hediyeler sundu. Etkinlik fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, yerli ve yabancı turistler sevdikleriyle birlikte dalış yaptı. Doğal kayadan oluşmuş, kalbe benzeyen “Sevgi Geçidi”nden geçerek birbirlerine kalp şeklinde hediyeler verdiler.

Dalış ayı ilan edildi

Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, belediye ve STK’ların da katkısıyla oluşturulan Kemer Turizm Komitesi, mayıs ayını “Dalış Ayı” ilan etti.

İkinci etkinlik ‘Dökük Taşlar’da

“Dive in May” sloganıyla düzenlenen etkinliklerin ikincisi, halk arasında “Dökük Taşlar” olarak bilinen bölgede yapıldı.

Bölgenin adı değişti: Sevgi Koyu

Etkinlik kapsamında dalış yapılan bölgeye “Sevgi Koyu” ismi verildi. Böylece bölgeye hem turistik hem de duygusal bir değer kazandırıldı.

Doğal kalp figürü: Sevgi Geçidi

Katılımcılar, koy içinde yer alan ve doğal kayadan oluşan kalp şeklindeki “Sevgi Geçidi”nden geçerek duygusal bir deneyim yaşadı.



Kalpli hediyelerle duygusal anlar

Dalış yapan çiftler ve arkadaş grupları, su altında birbirlerine kalp şeklinde hediyeler vererek etkinliği özel kıldı.



Su altı fotoğrafları büyük ilgi gördü

Bu anlar, su altı fotoğraf sanatçısı Adnan Büyük tarafından görüntülendi. Fotoğraflar etkinliğin simgesi haline geldi.



Kaymakam Solmaz’dan açıklama

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “Anneler Günü’nü de esas alarak sevgiyi, mavi sular altında görünür kılmak istedik” dedi.



Amaç: Sevgi ve turizmi buluşturmak

Solmaz, hem duygusal bağları hem de bölge turizmini canlandırmak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

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