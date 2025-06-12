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Sıcaklıklar arttı, talep patladı: Adana'da katmer, künefe değil her gelen bunu istiyor

Sıcaklıklar arttı, talep patladı: Adana'da katmer, künefe değil her gelen bunu istiyor

21:0512/06/2025, Perşembe
IHA
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Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Adana'da, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte talep resmen patladı. Adanalılar, sıcak yaz günlerinde soğuk tatlılara yönelirken, özellikle katmer ve künefe yerine, yeni bir tatlı türü rağbet görmeye başladı. Geleneksel tatlardan vazgeçmeyenler için özel olarak geliştirilen bu yeni tatlı, hem lezzet hem de serinletici etkisiyle müşterilerin tercihi haline geldi.

Yurdu saran sıcak hava dalgası etkili olurken Adana'da dereceler gölgede 35-36, güneşte ise 40 dereceyi gördü. Hem serinlemek hem de tatlıdan vazgeçmeyen isteyen Adanalılar dondurmalı tatlılara rağbet göstermeye başladı.


Tatlıcılardan Zeynep Geyik, sıcak hava nedeniyle insanları serinletmek için menülere dondurmalı tatlı çeşitlerinin eklendiği belirtti.

Sıcak havalarda dondurmalı ve meyveli tatlılara ilginin arttığını aktaran tatlıcı Zeynep Geyik, "Yaz sıcaklarının gelmesiyle birlikte insanlar serinlik arıyor. Tatlıdan vazgeçmeyenler için biz tatlıları dondurma ile çeşitlendiriyoruz. Dondurmalı künefeler ve katmerler çok yoğun talep görüyor. İnsanlar hem serinlemek hem de tatlı ihtiyaçlarını karşılamak için künefe arası dondurma, katmer arası dondurmaya talep gösteriyor" diye konuştu.


"Her gelen dondurmalı tatlı istiyor"


Yaz aylarında şerbetli tatlıların yerini dondurmalı tatlılara bıraktığını anlatan Geyik, "Adana sıcakları yeni ürün çıkartmamıza neden oluyor. Sıcakta ne kadarda olsa tatlı ağır basıyor. Ancak tatlı dondurma ile birleşince hafif bir lezzet ortaya katıyor. Her gelen dondurmalı tatlı istiyor. Adana'nın yaz sıcağı bizleri inovasyona yöneltiyor" dedi.

Tatlı yemeye gelenlerden Kezban Köksal ise," Adana sıcağında tatlıdan da vazgeçemiyoruz. Böyle dondurmalı tatlılar çok güzel oluyor, bizleri serinletiyor. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.


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