Beyin, canlı organizmanın fabrikasıdır ve vücut tüm komutlarını buradan alır. Bu nedenle beyin sağlığına dikkat etmek oldukça önemlidir. Stres, uykusuzluk, açlık ve obezite beyni yaşlandıran en önemli sebepler arasında olsa da günlük rutinimize bazı basit alışkanlıklar ekleyerek beynin yaşlanmasını yavaşlatabiliriz. İşte beyin hastalıkları riskini azaltan ve zihinsel performansı artıran en önemli aktiviteler...

1 /16 Vücudun fabrikası olarak adlandırılan beyin, tüm yönüyle insan anatomisinin en önemli parçasıdır.

2 /16 Beyin yaşlanması ile öğrenme, bellek ve diğer kognitif (bilişsel) fonksiyonlarda bozulma, işitme, tad ve koku duyularında bozulma, motor ve refleks değişiklikleri, denge ve yürüme bozuklukları, uyku ve otonomik bozukluklar olur.



3 /16 Bu yüzden beyni çalıştırmak ve beyin sağlığını olumsuz etkileyecek etkenlerden uzak durmak oldukça önemlidir.



4 /16 Beynin en önemli işlevleri neler? Bilişsel işlev: Düşünme, dikkat etme, sorunları çözme ve akıllıca kararlar alma yeteneği





5 /16 Duygusal denge: Başkalarıyla iyi etkileşim kurma ve çeşitli duyguları deneyimleme yeteneği



6 /16 Dayanıklılık: Stres ve zorluklarla başa çıkma yeteneği





7 /16 Üretkenlik: İyi çalışma ve toplumunuza katkıda bulunma yeteneği



8 /16 Beyni yaşlandıran en önemli sebepler neler? Stres, uykusuzluk, açlık ve obezite beyni yaşlandıran en önemli sebepler arasında olsa da günlük rutinimize bazı basit alışkanlıklar ekleyerek beynin yaşlanmasını yavaşlatabiliriz. İşte beyin hastalıkları riskini azaltan ve zihinsel performansı artıran en önemli aktiviteler...

9 /16 İşte "Vücudun fabrikasını" iyileştiren 5 önemli kural ve vücuda etkileri...

10 /16 1- Düzenli egzersiz yapın: Fiziksel hareket, beyin sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Düşünme, öğrenme, konsantrasyon ve dikkat konusunda oldukça etkileyicidir. Aynı zamanda kaygı ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olan egzersizler alzheimer gibi hafızayla ilgili hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir.







11 /16 Egzersiz sırasında beyninize giden kan akışının artmasından kaynaklanan bu aktiviteler ayrıca yaşlanma sırasında oluşan beyin bağlantılarındaki doğal azalmanın bir kısmını telafi ederek bazı sorunları tersine çevirebilir.





12 /16 2- Besleyici bir diyet yapın: Beyin sağlığı için en iyi seçenek Akdeniz diyetidir. Bitki bazlı yiyecekleri ve zeytinyağını vurgulayan bir yeme tarzı olan Akdeniz diyeti, beyin fonksiyonlarını ve hafızayı iyileştirmeye yardımcı olabilir ve bilişsel gerilemeyi yavaşlatmaya ve bunama riskini azaltmaya yardımcı olabilir.



13 /16 Ayrıca ruh halinizi iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olan bu özel diyet, Alzheimer hastalığı riskini de azaltmaya yardımcı olabilir.



14 /16 3-Zihinsel aktiviteler yapın: Zihinsel olarak aktif kalmak, hafızanızı, bilişsel işlevinizi ve beyin hücresi büyümenizi iyileştirerek beyninize yardımcı olabilir. Sık sık unutuyorsanız dikkat! Zihinsel aktivite, daha kolay hatırlamanıza yardımcı olabilir ve düşünme becerilerinizi geliştirmenize katkı sağlar.



15 /16 4- Meditasyon yapın: Günlük meditasyon zihninizi temizlemenize ve stresi azaltmanıza yardımcı olabilir. Sosyal etkileşimler de beyninizin keskin kalmasına yardımcı olabilir.

