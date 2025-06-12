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Simit fırını demeye bin şahit ister: Böceklerin gezildiği mide bulandıran fırın mühürlendi

Simit fırını demeye bin şahit ister: Böceklerin gezildiği mide bulandıran fırın mühürlendi

12:4112/06/2025, Perşembe
IHA
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Zonguldak'ta bir simit fırınına yapılan denetimde ortaya çıkan görüntüler şoke etti. Hijyen kurallarının önem verilmediği dükkanda yerde gezen böcekler dikkat çekti. İşletme, mühürlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye zabıta müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde hijyen kurallarına uymadan üretim yaptığı tespit edilen bir simit fırını hakkında yasal işlem başlatıldı.

 Belediye, halk sağlığını tehdit eden işletmenin mühürleneceğini açıkladı.



Devrek Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonucunda, hijyen kurallarına uymadan üretim yaptığı tespit edilen bir simit fırını belirlenmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu işletme hakkında yasal işlemler derhal başlatılmış olup, fırın mühürlenecektir. Her zaman vurguladığımız gibi, bizim için en öncelikli konu insan sağlığıdır. Bu doğrultuda ilçemizdeki denetimler her alanda artırılacak; daha sağlıklı, düzenli ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir."


Belediye yetkilileri, denetimlerin ilerleyen günlerde artırılacağını belirtirken, vatandaşların da sağlıksız şartlara ilişkin tespitlerini ilgili birimlere bildirmesi çağrısında bulundu.

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