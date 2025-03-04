Sinan Akçıl 'Allah rahmet eylesin demekten korkuyorlar' diyerek çıkıştı: Paylaşımı gündem oldu

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Son dönemde sıkça kullanılan “Işıklar içinde uyusun” ifadesi hakkında konuşan Sinan Akçıl, bir takipçisinin ‘Işıklar içinde uyumak nedir?’ sorusuna verdiği cevap ile gündem oldu.
Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Sinan Akçıl, sosyal medyada toplumsal konulara duyarlılığıyla da biliniyor.
Geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretiyle alkış toplayan ünlü şarkıcı Akçıl, bu kez sosyal medyada yaptığı bir yorumla gündeme geldi.
"Işıkla içinde uyusun" ifadesi hakkında dikkat çeken bir açıklama yapan Akçıl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştiride bulundu.
Bir sosyal medya kullanıcısının "Işıklar içinde uyumak nedir? Neden bu ifade kullanılıyor?" sorusuna yanıt veren Akçıl, bu ifadenin modernleşmiş bir başsağlığı mesajı gibi algılandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Yanlış anlaşılırız diye mi korkuyoruz?"
"Işıklar içinde uyusun deyince modern başsağlığı dilemiş oluyorsun. 'Allah rahmet eylesin' dersen muhafazakar algılanır diye düşünüyorlar. Öyle dersek yanlış anlaşılırız diye mi korkuyoruz Allah muhafaza? (Eyvah, yine ağzımdan kaçtı.)"
Ünlü şarkıcı son olarak, 7 yıl önce Umre’de çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak Ramazan ayına özel anlamlı bir mesaj verdi.
Sinan Akçıl, paylaştığı Umre fotoğrafının altına şu ifadeleri yazdı: “Sen popstarsın, koyma bunları yine konuşurlar” sesleri arasında hoş geldin kutsal Ramazan…
Akçıl’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri sanatçının bu anlamlı paylaşımına övgüler yağdırdı.