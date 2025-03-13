"Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın aralarında olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Yurtsever'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında, mide kanseri teşhisi ile tedavi görürken hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz da "Sevgili kardeşim Şinasi mekanın cennet olsun. Sevenlerine, tüm dostlarına sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Tertemiz çalışkan bir meslektaşımızdı. Başımız sağ olsun." şeklinde paylaşım yaptı.
MİDE KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU
Şinasi Yurtsever mide kanserine yakalanmıştı. Söylemezsem Olmaz, haberine göre ünlü oyuncu mide kanseriyle mücadele ediyordu.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ YAPIMDA ROL ALDI
Şinasi Yurtsever, Kardeş Payı, Düğün Dernek, Çalgı Çengi, Hokkabaz, Avrupa Yakası gibi ünlü yapımlarda rol almıştı.
ŞİNASİ YURTSEVER KİMDİR?
Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı.
Yurtsever, "Yılan Hikayesi", "Kınalı Kar", "Alacakaranlık", "Avrupa Yakası", "Yabancı Damat", "Bir Bulut Olsam", "Sen de Gitme", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı.
Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.
Filmleri ve Dizileri :
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Sinema Filmi)
2014 - Olur Olur! (Sinema Filmi)
2014 - Kardeş Payı (Hilmi) (TV Dizisi)
2014 - Hadi İnşallah (Kameraman Hasan) (Sinema Filmi)
2013 - Düğün Dernek (Yılmaz) (Sinema Filmi)
2012 - İşler Güçler (Yapımcı Hakkı) (TV Dizisi)
2011 - Çalgı Çengi (Nakliyatçı - 1) (Sinema Filmi)
2011 - Sen De Gitme (Halil) (TV Dizisi)
2010 - Aşk ve Ceza (Orhan) (TV Dizisi)
2009 - Vavien (Seyfi) (Sinema Filmi)
2009 - Ramazan Güzeldir (Hilmi) (TV Dizisi)
2009 - 2010 - Kapalı Çarşı (Ünal) (TV Dizisi)
2009 - Bir Bulut Olsam (Ali Asker) (TV Dizisi)
2008 - Ayışığı (Komiser Adnan) (TV Dizisi)
2006 - Küçük Kıyamet (Sinema Filmi)
2006 - Hokkabaz (Jandarma) (Sinema Filmi)
2006 - Hayatımın Kadınısın (Arıza) (Sinema Filmi)
2006 - Alacakaranlık (Sinema Filmi)
2004 - Yabancı Damat (Hamit-Hamido) (TV Dizisi)
2004 - Avrupa Yakası (Diş Hekiminin Komşu) (TV Dizisi)
2003 - Yazı Tura (Basri) (Sinema Filmi)
2002 - Kınalı Kar (Mesut) (TV Dizisi)
2001 - Cinlerle Periler (TV Dizisi)
2000 - Yılan Hikayesi (TV Dizisi)
1998 - Örümcek (Cin Ali) (TV Dizisi)
1998 - Küçük İbo (Selçuk) (TV Dizisi)
1998 - Dış Kapının Mandalları (Ali) (TV Dizisi)
1996 - Hemşerim (TV Dizisi)
1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)