Birsen Altuntaş'a konuşan Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm" diyerek yaşanan durumu açıkladı.