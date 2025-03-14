Usta oyuncu Şinasi Yurtsever, bir süredir mücadele ettiği mide kanserine yenik düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Şinasi Yurtsever'in vefat haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz, paylaşımını apar topar silmişti. Algöz’ün paylaşımını silmesinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı.
İşler Güçler ve Kardeş Payı gibi yapımlarıyla hafızalara kazınan oyuncu Şinasi Yurtsever 51 yaşında vefat etti.
'Yine ailemizden birini kaybettik'
Ünlü oyuncu Zafer Algöz, "Yine ailemizden birini kaybettik. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" sözleriyle duyurmuştu.
Ancak, Zafer Algöz, kısa süre içinde paylaşımını sildi.
Gerçek ortaya çıktı
Zafer Algöz'ün paylaşımı neden sildiğinin ardındaki acı gerçek ortaya çıktı.
Annesi sosyal medyadan öğrenmiş
Yurtseven'in hastalığı, yalnızca eşi Ferihan Kaya ve yakın set arkadaşları tarafından bilinmekteydi.
Aile üyelerinin haberdar olmaması için özel önlemler alındığı, hastalığın uzun süre gizli tutulduğu öğrenildi.
Yurtsever'in annesi oğlunun ölümünü bu şekilde öğrenmiş oldu.
Birsen Altuntaş'a konuşan Algöz, "Bana anne ve babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm" diyerek yaşanan durumu açıkladı.
Mide kanseri tedavisi görüyordu
51 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun mide kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.
Şinasi Yurtsever kimdir?
Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.
1997 ile 2000 yılları arasında yayınlanan Küçük İbo dizisinde Selçuk karakteriyle tanındı. Ardından Yılan Hikâyesi, Kınalı Kar, Avrupa Yakası, Yabancı Damat, Bir Bulut Olsam ve Aşk ve Ceza gibi birçok televizyon dizisinde rol aldı.
2003 yapımı Yazı Tura filminde Basri karakteriyle ilk sinema tecrübesini yaşadı.
Ardından Hayatımın Kadınısın, Hokkabaz ve Küçük Kıyamet adlı sinema filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Çalgı Çengi filminde nakliyatçı rolünü canlandırdı. 2012 yılında başlayan İşler Güçler dizisinde yapımcı Hakkı karakteriyle ün kazandı. 2013 yapımı Düğün Dernek filminde Yılmaz karakterini canlandırdı. 2014 yılında başlayan Kardeş Payı dizisinde ise Hilmi karakterini canlandırdı ve Düğün Dernek 2 filminde de rol almıştır.