Sıradan bir ağrı sandı hayatı değişti: 34 yaşındaki kadının vücudunda tek bir belirti vardı

İki çocuk annesi 34 yaşındaki Reyna Savage, sağlıklı yaşam tarzına rağmen yaşadığı omuz ağrısının ardında bambaşka bir gerçekle karşılaştı. Akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Hiç sigara içmemiş olan Savage’a, geçen yıl kanserin lenf, böbrek ve kemiklere yayıldığı ileri evre teşhisi konuldu. Bilim adamları, belirtileri anlatarak uyardı.
Akciğer kanseriyle mücadele eden 34 yaşındaki Reyna Savage, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı süreci anlattı. Masum görünen belirtilerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
İlk belirti, egzersiz sırasında omzunda hissettiği hafif bir ağrıydı. Bu ağrı zamanla boynuna, sırtına ve göğsüne yayıldı. Ancak belirgin bir nefes darlığı yaşamadığı için ciddi bir sağlık sorunu olabileceğini düşünmedi.
“Sadece yanlış bir hareket yaptığımı sandım. Ama zamanla ağrı arttı, omzumu hareket ettirdiğimde sanki içimde bir şeyler patlıyordu. En sonunda sağ tarafıma yatamaz hale geldim” diyen Savage, tanı konulana kadar ciddi bir semptom yaşamadığını belirtti.
Teşhis, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak konuldu. Bu kanser türü, genellikle sigara içmeyenlerde görülen ve yavaş ilerlemesine rağmen erken evrede teşhis edilmesi zor olan bir form. İleri evrelerde teşhis konulan hastaların sadece %10’undan azı beş yıldan uzun yaşayabiliyor.
Savage, kemoterapi ve diğer tedavilerin ardından geçtiğimiz Kasım ayında yapılan taramalarda tümör izine rastlanmadığını açıkladı.
AKCİĞER KANSERİ VAKALARI ARTIYOR
Bu yıl başında yayımlanan küresel bir araştırma, artık akciğer kanseri vakalarının daha büyük bir kısmının sigara içmeyenlerde görüldüğünü ortaya koydu. Uzmanlara göre bu durumun başlıca nedeni, hava kirliliği. Dünya nüfusunun %99'u ise hâlâ Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği hava kalitesi standartlarının altında yaşamını sürdürüyor.
Akciğer kanseri belirtileri arasında inatçı öksürük, sık tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, göğüs ve omuzda hissedilen ağrılar yer alıyor. Uzmanlar, özellikle nedeni açıklanamayan kas-iskelet sistemi ağrılarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.