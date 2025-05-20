Sıradan bir ağrı sandı hayatı değişti: 34 yaşındaki kadının vücudunda tek bir belirti vardı

Teşhis, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak konuldu. Bu kanser türü, genellikle sigara içmeyenlerde görülen ve yavaş ilerlemesine rağmen erken evrede teşhis edilmesi zor olan bir form. İleri evrelerde teşhis konulan hastaların sadece %10’undan azı beş yıldan uzun yaşayabiliyor.