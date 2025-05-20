Şırnak dağlarında başlayan arıcılık serüveni Paris’te altınla taçlandı

Küçük bir üretimden dünya sahnesine

Yusuf Göktepe arıcılığa ilk başladığında sadece birkaç kovanla yola çıkmıştı. Ancak elde ettiği başarılarla birlikte üretimini artırdı ve bugün markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.