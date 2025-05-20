Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Şırnak dağlarında başlayan arıcılık serüveni Paris’te altınla taçlandı

Şırnak dağlarında başlayan arıcılık serüveni Paris’te altınla taçlandı

11:5820/05/2025, الثلاثاء
AA
Sonraki haber

Yusuf Göktepe, eşinin görevi nedeniyle geldiği Şırnak’ta arıcılığa başladı. Şırnak dağlarının eşsiz florasından elde ettiği bal, Paris’te düzenlenen yarışmada “Altın Lezzet Ödülü” kazandı.

Eş durumundan Şırnak’a, arıcılıkla gelen başarı

Şırnak’a eş durumu tayiniyle gelen Yusuf Göktepe, yeni hayatına arıcılık ile başladı. Doğaya olan ilgisi ve merakı sayesinde kısa sürede önemli bir üretici haline geldi.

Dağların çiçek kokusu altın madalya getirdi

Göktepe’nin ürettiği bal, Şırnak dağlarının zengin florasıyla birleşince eşsiz bir aroma kazandı. Bu lezzet, Paris’teki Uluslararası Bal Yarışması’nda büyük beğeni topladı.

Paris’te Türkiye rüzgarı: Altın lezzet ödülü

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen yarışmada, Göktepe’nin balı “Altın Lezzet Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, Şırnak’ta üretilen bir balın uluslararası tanınırlığa ulaşmasını sağladı.

Küçük bir üretimden dünya sahnesine

Yusuf Göktepe arıcılığa ilk başladığında sadece birkaç kovanla yola çıkmıştı. Ancak elde ettiği başarılarla birlikte üretimini artırdı ve bugün markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.

Kadın doğum uzmanı eşi destek verdi

Göktepe’nin bu yolda en büyük destekçisi, Şırnak’a atanan kadın doğum uzmanı eşi oldu. Eşinin görev yeri sayesinde başlayan bu yolculuk, bir başarı hikâyesine dönüştü.

Coğrafi konum ve flora fark yarattı

Şırnak’ın yüksek rakımlı dağları, zengin bitki örtüsü ve temiz havası, arıcılık açısından büyük avantajlar sundu. Balın kalitesini doğrudan etkileyen bu etkenler, uluslararası ödülle taçlandı.

Markalaşma süreci başladı

Uluslararası başarı sonrasında Göktepe, bal üretimini kendi markasıyla sürdürmeye başladı. Kaliteli ve doğal ürün hedefiyle yola çıkan Göktepe, marka bilinirliğini artırmaya odaklandı.

Şırnak balı ihracata göz kırpıyor

Göktepe, önümüzdeki dönemde yurt dışına açılmayı planlıyor. Paris’teki ödülün ardından, Avrupa pazarında yer almak için gerekli başvuruları yaptığını ifade ediyor.

Genç girişimcilere ilham oldu

Yusuf Göktepe’nin hikâyesi, Şırnak ve çevresindeki gençlere ilham verdi. Doğaya yönelerek üretim yapmanın mümkün olduğunu gösteren bu başarı, bölgede arıcılığa ilgiyi artırdı.

Hedef: Şırnak’ı bal üretiminde marka şehir yapmak

Göktepe’nin bir diğer hedefi ise Şırnak’ı bal üretiminde marka bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda kooperatifleşme ve eğitim projeleriyle yöredeki üreticileri desteklemeyi planlıyor.

#Arıcı
#Bal
#Paris
#Ödül
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS 2025 BAŞVURU TAKVİMİ: Dikey Geçiş Sınavı ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?