Şırnak dağlarında başlayan arıcılık serüveni Paris’te altınla taçlandı

Yusuf Göktepe, eşinin görevi nedeniyle geldiği Şırnak’ta arıcılığa başladı. Şırnak dağlarının eşsiz florasından elde ettiği bal, Paris’te düzenlenen yarışmada “Altın Lezzet Ödülü” kazandı.
Eş durumundan Şırnak’a, arıcılıkla gelen başarı
Şırnak’a eş durumu tayiniyle gelen Yusuf Göktepe, yeni hayatına arıcılık ile başladı. Doğaya olan ilgisi ve merakı sayesinde kısa sürede önemli bir üretici haline geldi.
Dağların çiçek kokusu altın madalya getirdi
Göktepe’nin ürettiği bal, Şırnak dağlarının zengin florasıyla birleşince eşsiz bir aroma kazandı. Bu lezzet, Paris’teki Uluslararası Bal Yarışması’nda büyük beğeni topladı.
Paris’te Türkiye rüzgarı: Altın lezzet ödülü
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen yarışmada, Göktepe’nin balı “Altın Lezzet Ödülü”ne layık görüldü. Bu ödül, Şırnak’ta üretilen bir balın uluslararası tanınırlığa ulaşmasını sağladı.
Küçük bir üretimden dünya sahnesine
Yusuf Göktepe arıcılığa ilk başladığında sadece birkaç kovanla yola çıkmıştı. Ancak elde ettiği başarılarla birlikte üretimini artırdı ve bugün markasıyla Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderiyor.
Kadın doğum uzmanı eşi destek verdi
Göktepe’nin bu yolda en büyük destekçisi, Şırnak’a atanan kadın doğum uzmanı eşi oldu. Eşinin görev yeri sayesinde başlayan bu yolculuk, bir başarı hikâyesine dönüştü.
Coğrafi konum ve flora fark yarattı
Şırnak’ın yüksek rakımlı dağları, zengin bitki örtüsü ve temiz havası, arıcılık açısından büyük avantajlar sundu. Balın kalitesini doğrudan etkileyen bu etkenler, uluslararası ödülle taçlandı.
Markalaşma süreci başladı
Uluslararası başarı sonrasında Göktepe, bal üretimini kendi markasıyla sürdürmeye başladı. Kaliteli ve doğal ürün hedefiyle yola çıkan Göktepe, marka bilinirliğini artırmaya odaklandı.
Şırnak balı ihracata göz kırpıyor
Göktepe, önümüzdeki dönemde yurt dışına açılmayı planlıyor. Paris’teki ödülün ardından, Avrupa pazarında yer almak için gerekli başvuruları yaptığını ifade ediyor.
Genç girişimcilere ilham oldu
Yusuf Göktepe’nin hikâyesi, Şırnak ve çevresindeki gençlere ilham verdi. Doğaya yönelerek üretim yapmanın mümkün olduğunu gösteren bu başarı, bölgede arıcılığa ilgiyi artırdı.
Hedef: Şırnak’ı bal üretiminde marka şehir yapmak
Göktepe’nin bir diğer hedefi ise Şırnak’ı bal üretiminde marka bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda kooperatifleşme ve eğitim projeleriyle yöredeki üreticileri desteklemeyi planlıyor.