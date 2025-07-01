Sivas Divriği'de 1942 yılında yapılan tarihi havalimanının restorasyonu bitti: Açılış için gün sayılıyor

Havalimanını bölge ekonomisin de büyük oranda katkı sunacağını ifade eden firma temsilcisi Satılmış Murat Kaya, "Havalimanımız, bölgesel turizmin ve havacılığın gelişimi için önemli bir merkez olacak. Pist boyama işlemleri ve son düzenlemeler de kısa süre içinde tamamlanacak. Hedefimiz, Divriği'yi sivil havacılık haritasında tekrar görünür kılmak. Tarihi mirasımızı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, havacılık ve turizm alanında ilçemize ve ülkemize değer katmak bizim vizyonumuzdur. Divriği Havalimanı ile sadece bir ulaşım noktası değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma için yeni bir kapı açıyoruz. Anadolu'nun UNESCO mirası Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi eşsiz kültürel zenginliklerine ev sahipliği yapan ilçe, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası turizm açısından daha erişilebilir hale gelecek. Bu gelişme, bölge ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sunacak" şeklinde konuştu.