Sohbetleri çok konuşulmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimsesiz değilsin, biz varız' dediği Suzan teyze son yolculuğuna uğurlandı

Teşkilatlarının yaptığı çok sayıda hatmi Suzan Tosun için gönderdiklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:





"Bu ülkede hiç kimse kimsesiz ve yalnız değildir. 'Kimsesizim' diyen herkesin yanında biz varız. Bugün bizim için duygusal bir gün. Kendi yakınlarından tek bir kişi gelmiş, 'Çocukluğunda tanırdım' diyor. Cenaze namazını AK Parti teşkilatları ve Darülaceze çalışanlarıyla birlikte kıldık. AK Parti, kimsesizlerin kimsesi olarak ortaya çıktı ve böyle de yoluna devam eden bir siyasi hareket. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gecesini gündüzüne katan bir kadro hareketiyiz. Dün gece hacdan döndüm ve Suzan teyzemizin cenazesini duyar duymaz buraya geldim. Onu dualarla ahirete yolcu ettik.''