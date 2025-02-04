Sultan Abdülmecid hediye etmişti: 175 yıldır eğitim yolculuğuna tanıklık ediyor

"Hem çocuklarının kaydını yaptı hem de saat hediye etti"





Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Karataş, okulun tarihi mirasını anlattı.

Osmanlı dönemindeki modernleşme adımları kapsamında okulun faaliyete geçirildiğini dile getiren Karataş, bu dönemde birçok mektebin meslek edindirme amacıyla açıldığını, Cağaloğlu Anadolu Lisesinin ise ilk sivil lise olarak hizmete başladığını ifade etti.





Bu çizgide 175 yıldır eğitime devam edildiğini belirten Karataş, "Okulumuz 1983'e kadar kız lisesiyken sonrasında karma eğitim veren Cağaloğlu Anadolu Lisesine dönüştü. Bu süreçte okulumuzda birçok tarihi eser hem muhafaza edilmiş hem de sergilenmiştir." dedi.





Okulun Avrupa ve Osmanlı mimarisi entegre edilerek yapıldığını kaydeden Karataş, "1850 yılında açıldığında Sultan Abdülmecid çocuklarını da bu okula kaydettirdi ve açılışında kendisi de bulundu. Bu saati de o gün okulumuza hediye etti. Okulumuzda 175 yıldır koruma altında olan ve sergilenen bir saat var. Böyle bir saat okulumuzda olduğu için çok gurur duyuyoruz. Bugüne kadar o saat, binlerce insanı bu okuldan mezun etti." diye konuştu.