Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tapuda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Artık geçersiz sayılacak

Tapuda yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor: Artık geçersiz sayılacak

20:5428/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Diğer
Sonraki haber

Tapuda yeni dönem başlıyor. 1 Ocak'ta başlıyor. Tapu müdürlüklerinde 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla işlem yapılamayacak. Çipli kimlik kartı olmayanlar alım satım gerçekleştirseler bile mülkü üzerine kaydettiremeyecek.

Eski tip kimliklerin 1 Ocak 2025’ten itibaren tapu müdürlüklerinde geçerli olmayacağını uyarısı geldi. Tapu müdürlükleri bulundukları illerde vatandaşlara uyarı yaparak “Yapılacak işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, eski nüfus cüzdanları kabul edilmeyecektir" denildi.

TAPUDA ÇİPLİ KİMLİK KARTI KULLANILIYOR


Tapu sicilinin güvenliği için hak sahipliğinin ve kişi kimlik bilgilerinin tespitinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarıyla (çipli kimlik kartı) Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) kullanılıyor. 

Bu kapsamda; tapu müdürlüklerinde yapılan işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi amacıyla, nüfus cüzdanı yerine çipli kimlik kartlarının kullanılması zorunlu hale getirildi.

OCAK AYI İTİBARİYLE İŞLEM YAPILMAYACAK


Ekonomim'de yer alan habere göre; kimliğini yenilemeyen vatandaşlar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tapu müdürlüklerinde herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek.

Milletvekilleri, yasama organı eski üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlara TBMM tarafından verilen kimlik belgelerinin ve avukat kimliklerinin tapu işlemlerinde kullanılmasına devam edilecek.



YENİ KİMLİK KARTI UYARISI GELDİ


Tapu Müdürlükleri vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına eski nüfus cüzdanlarını yeni kimlik kartları ile değiştirmeleri uyarısında bulunuyor.

#Tapu
#Kimlik kartı
#Çipli kimlik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PTT personel alımı KPSS'siz başvuru takvimi belli oldu mu?