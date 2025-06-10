Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Herkesi ilçeye beklediklerini dile getiren İmrak, şunları kaydetti:





"4 günlük bayram tatili boyunca 125 binin üzerinde insanı Hasankeyf'imizde misafir ettik. Arkeopark alanındaki müzemiz 4 bine yakın eseriyle ziyaretçileri en iyi şekilde ağırladı. Bundan sonraki bayramlarda da bunu oldukça güzel bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Hasankeyf'imizde bu yıl 250 bin gibi bir hedef koyduk ancak ilk 6 ayda 400 bine yakın misafiri ağırladık."











