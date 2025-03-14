Vatandaşların özellikle sütlü tatlılara ve mekik tatlısına yöneldiğini belirten Kurt, "Daha hafif olmaları nedeniyle güllaç, soğuk kadayıf, soğuk baklava ve diğer sütlü tatlılar yoğun talep görüyor. Bunların yanı sıra, en çok tercih edilen ürünümüz ise Antep mekik. Bu tatlıyı gerçek Antep baklavası usulüyle, koyun sade yağı kullanarak hazırlıyoruz. Diğer ürünlerimizde ise inek sade yağı tercih ediyoruz. Antep baklavası isteyen müşterilerimize ikram ettiğimizde hemen onu tercih ediyorlar. Şu anda en çok talep gören tatlımız da Antep mekik diyebiliriz. Kilosu bin 100 lira, diğer sütlü tatlılarımız ise 950 liradan satışa sunuluyor" dedi.