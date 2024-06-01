TDV ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) yürüttüğü “Bir Kurban Bir Kur'an” projesi kapsamında vekaletle kurban bağışında bulunacak hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de hediye edeceğini duyurdu.
Vakfın internet sitesinde "Hediyem Kur'an Olsun" kategorisi üzerinden ya da cep telefonlarından “KURAN” yazıp 4333'e SMS göndererek 150 TL karşılığında Kur'an-ı Kerim bağışı yapılabilecek.
Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, “Bir Kurban Bir Kur'an” projesiyle yıllardır ihtiyaç sahiplerine umut olduklarını belirtti. Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1993'ten beri yürütülen Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu'yla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.
Turan, hayırseverlerin kurban emanetlerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, “Kurban ibadetiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'in evrensel mesajını geniş kitlelere ulaştırmayı ve onu okuma çabalarını desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.
Turan, dünyanın çeşitli bölgelerinde Kur'an-ı Kerim'e ulaşmakta zorlanan insanlara da kurban emanetlerinin yanında Kur'an-ı Kerim ulaştıracaklarını söyledi.
Turan, “Başta Afrika olmak üzere birçok yerde insanlar Kur'an-ı Kerim'e ulaşamıyor. Çocuklar ve yetişkinler, tahtalara yazdıkları ayetleri ezberlemeye çalışıyorlar. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim'i Mushaf olarak onlara ulaştıracağız” dedi.
“Hediyem Kur'an Olsun” projesi kapsamında Türkiye, Asya, Afrika, Balkanlar ve Ortadoğu'daki 96 ülkeye toplam 1 milyon 835 bin 475 adet Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. 41 farklı dilde basılan Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımı sürüyor.
Turan, “Bir Kurban Bir Kur'an” kampanyası çerçevesinde Kur'an-ı Kerim bağışının nasıl yapılacağını şu şekilde açıkladı:
“Kurban vekaletini vakfımıza veren hayırseverler, web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden bağış yaparken 'Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?' kutucuğunu işaretleyerek 150 TL ekleyip Kur'an bağışında bulunabilirler. Ayrıca, 'KURAN' yazıp 4333'e SMS göndererek de bağış yapabilirler.”