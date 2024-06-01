TDV ihtiyaç sahiplerine Kur'an-ı Kerim de ulaştıracak

Turan, “Bir Kurban Bir Kur'an” kampanyası çerçevesinde Kur'an-ı Kerim bağışının nasıl yapılacağını şu şekilde açıkladı:

“Kurban vekaletini vakfımıza veren hayırseverler, web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden bağış yaparken 'Kurbanınızla birlikte bir de Kur'an hediye etmek ister misiniz?' kutucuğunu işaretleyerek 150 TL ekleyip Kur'an bağışında bulunabilirler. Ayrıca, 'KURAN' yazıp 4333'e SMS göndererek de bağış yapabilirler.”