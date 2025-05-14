Uyanık kalmak, derslere odaklanmak veya gün boyu enerjik hissetmek... Özellikle gençler arasında sıkça tüketilen enerji içecekleri, cazip vaatleriyle birer kurtarıcı gibi görülüyor. Ancak İngiltere'de yapılan son araştırmalar, bu içeceklerin ardındaki karanlık tabloyu gözler önüne serdi. Peki enerji içecekleri gerçekten sınav öncesi kurtarıcı mı, yoksa sessiz bir düşman mı? İngiliz diyetisyen Annabel Gipp'e göre, gençlerde giderek artan kafein tüketimi; yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, mide problemleri ve şiddetli baş ağrılarına yol açıyor. Ayrıca, hiperaktiviteye bağlı yaralanma vakalarının da enerji içeceği tüketimiyle paralel olarak arttığı belirtiliyor. Yani masum gibi görünen şeker yüklü bombalar hem zihni hem de bedeni zehirliyor.

1 /12 Günümüz gençleri arasında popülerliğini giderek artıran enerji içecekleri, sınav dönemlerinde uyanık kalmak, günlük hayatta daha enerjik hissetmek amacıyla sıkça tercih ediliyor.

2 /12 Ancak İngiltere'de yapılan son araştırmalar, bu içeceklerin vaat ettiklerinin ötesinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını gösteriyor.



3 /12 Enerji içeceklerinin karşı konulamaz tehlikesi

Gençler arasında su gibi tüketilen enerji içecekleri, kısa süreli uyanıklık sağlasa da uzun vadede bedensel ve zihinsel sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor.

4 /12 Hem bedeni hem de zihni zehirliyor

İngiltere'de yapılan araştırmalar, yüksek kafein ve şeker içeren bu içeceklerin kemik sağlığından kalp problemlerine, böbrek hasarından ruhsal çöküntülere kadar pek çok olumsuz etkiyi beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

5 /12 Yüksek kafein ve şeker yüklü bomba

Enerji içecekleri, genellikle uyanıklığı artırmak için tüketilse de içerdiği yüksek kafein ve şeker oranları, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Diyetisyen Annabel Gipp'e göre, gençlerde giderek artan kafein tüketimi; yüksek tansiyon, uyku bozuklukları, mide problemleri ve şiddetli baş ağrılarına yol açıyor. Ayrıca, hiperaktiviteye bağlı yaralanma vakalarının da enerji içeceği tüketimiyle paralel olarak arttığı belirtiliyor.



6 /12 Kemik sağlığını tehdit ediyor

Gipp, özellikle ergenlik döneminde bu içeceklerden uzak durulmasının önemine dikkat çekiyor: "Kafein, bağırsaklardaki kalsiyum emilimini engelliyor. Bu da kemiklerde yetersiz mineral birikimine ve zayıf kemik yapısına yol açıyor."

7 /12 18 farklı çalışma uyardı: Kalp, böbrek ve ruh sağlığı tehlikede

2023 yılında yayımlanan kapsamlı bir inceleme, enerji içeceklerinin gençler üzerindeki etkilerini masaya yatırdı.

8 /12 Sonuçlar oldukça çarpıcı...

Vakaların %50’si kardiyovasküler sorunlarla, %33’ü nöropsikolojik etkilerle, %22’si böbrek sorunlarıyla ilişkilendirildi.





9 /12 Özellikle içeriğindeki "taurin" maddesinin böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilediği vurgulandı.

10 /12 Ruh sağlığına da zarar veriyor

Public Health dergisinde yayımlanan ve 1,2 milyon genç üzerinde yapılan bir analiz ise enerji içeceği tüketimi ile kaygı, stres, depresyon ve hatta intihar düşüncesi arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu.













11 /12 Newcastle Üniversitesi’nden Dr. Shelina Visram, bu bulguların halk sağlığı açısından acil müdahale gerektirdiğini ifade etti.