Beyin sağlığı ve hafızaya etkileri

Bir başka önemli faydası ise biberiyenin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkileri. On gün boyunca düzenli olarak biberiye çayı tüketen katılımcılar üzerinde yapılan bir araştırmada, beyin türevli nörotrofik faktör (BDNF) seviyelerinde artış gözlemlendi. BDNF, sinir hücrelerinin büyümesi ve hayatta kalması için hayati bir protein olarak biliniyor. Bu artış, hafıza ve öğrenme yeteneklerinin gelişmesiyle ilişkilendirildi.