Heather ve ailesi, her ne olursa olsun, umudu kaybetmeden bu zor dönemi atlatabilmek için mücadelelerini sürdürüyor. Heather, “Hayatımda bir şey değişti: Artık her gün bir hediye gibi. Her anın kıymetini bilerek yaşıyorum,” derken genç kadının hikayesi, kanserle mücadele ederken sadece fiziki değil, duygusal olarak da güçlü kalmanın, insan ruhunun direncinin önemini gösteriyor.