Yazıcıoğlu da kadınların toplumda her anlamda görev almasını çok önemsediğini vurgulayarak, "Onların elinin değdiği her yere düzen ve huzur geliyor. En önemli şeylerden birisi de toplu ulaşım. Birçok şehirde kadınlarımız bu anlamda bir irade ortaya koymuştu. Tokat'ta da bir ilki gerçekleştirdik. Rukiye Hanım, Tokat'ta bir ilke imza atmış oldu. Tokat'ta bir gezintiye çıktık ve güzel tepkiler aldık." ifadelerini kullandı.







