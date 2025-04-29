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Tokat'ta bir ilk: Kadın otobüs şoförü göreve başladı

Tokat'ta bir ilk: Kadın otobüs şoförü göreve başladı

14:2029/04/2025, Salı
DHA
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Tokat'ta 13 yıllık sürücülük deneyimine sahip Rukiye Özler, kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak göreve başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Özel Halk Otobüsleri bünyesinde şehir içi güzergahta direksiyon başına geçen Özler, bugün ilk seferine çıktı.



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun destek ve direktifleriyle göreve başlayan Özler, yolculardan da ilgi ve takdir gördü.



Uzun yıllardır şoförlük yapan Özler, vatandaşlara hizmet verecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti.



Yazıcıoğlu da kadınların toplumda her anlamda görev almasını çok önemsediğini vurgulayarak, "Onların elinin değdiği her yere düzen ve huzur geliyor. En önemli şeylerden birisi de toplu ulaşım. Birçok şehirde kadınlarımız bu anlamda bir irade ortaya koymuştu. Tokat'ta da bir ilki gerçekleştirdik. Rukiye Hanım, Tokat'ta bir ilke imza atmış oldu. Tokat'ta bir gezintiye çıktık ve güzel tepkiler aldık." ifadelerini kullandı.



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