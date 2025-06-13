Toprak altında yetiştiği için kimse bilmiyor: Bu mantarın Türkiye ekonomisine katkısı tam 650 milyon lira!

Toprak altında yetiştiği için Türkiye’de pek fazla tanınmayan trüf mantarı, gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce euroya kadar alıcı buluyor..





En lezzetli ve pahalı mantar türlerinden olan "kara elmas" lakaplı trüf mantarı, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Son rakamları Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu.



