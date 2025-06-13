Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Toprak altında yetiştiği için kimse bilmiyor: Bu mantarın Türkiye ekonomisine katkısı tam 650 milyon lira!

Toprak altında yetiştiği için kimse bilmiyor: Bu mantarın Türkiye ekonomisine katkısı tam 650 milyon lira!

09:3313/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024'te trüf mantarının ülke ekonomisine 650 milyon lira katkı sağladığını bildirdi.

Toprak altında yetiştiği için Türkiye’de pek fazla tanınmayan trüf mantarı, gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce euroya kadar alıcı buluyor..


En lezzetli ve pahalı mantar türlerinden olan "kara elmas" lakaplı trüf mantarı, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Son rakamları Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından, 2024 yılına ait trüf mantarı verilerine ilişkin paylaşım yapıldı. Yeşil Vatan'ın saklı cevherinin trüf mantarı olduğuna işaret edilen paylaşımda, "Doğal zenginliğimiz olan trüf, hem biyolojik çeşitliliğimizi destekliyor hem de kırsal kalkınmaya ve ekonomimize katkı sağlıyor." ifadesini kullanıldı.



Paylaşımda, Türkiye'de 1212 hektar alanda trüf ormanı kurulduğu belirtildi.


2024'te 79 ton trüf mantarı üretildiği belirtilen açıklamada, "650 milyon lira ülke ekonomisine katkı sağladı. 5 bin 750 kişiye trüf mantarının doğadan toplanması ve farkındalık eğitimi verildi." değerlendirmesinde bulunuldu.


Paylaşımda, II. Trüf Ormanı Eylem Planı kapsamında 2025 yılında yapılması planlanan çalışmalar da yer aldı.

#türf mantarı
#mantar
#ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları İsrail-İran arasındaki sıcak gelişmeler sonrası değişti: İlk zam geldi ikincisi de yolda! 13 Haziran Cuma günü motorin, benzin ve otogaz fiyatları...