“Sebze ve meyveden daha çok satılıyor”

Kış aylarında yer elmasının pazarlarda sebze ve meyvelerden daha çok talep gördüğünü ifade eden Ethem Yıldız, “Ocak ayında toprak altından kazılarak toplanır. Sivas'ın bazı yerlileri ve başka illerden gelenler yer elmasının ne olduğunu biliyorlar buraya gelip almak istiyorlar. İstanbul İzmir gibi illerimize de kargo ile yer elmalarımızı gönderiyoruz. Şeker hastalığı gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Yer elmasının küçüklerini tekrardan toprağa gömerek tohum olarak kullanılabilir. Yer elması çok arsız bir meyvedir, tohuma veya gübreye gerek duymadan toprak altında da kendi kendine üreyerek çoğalabiliyor. Kış aylarında yer elmasına talep daha fazla, diğer sebze ve meyvelerden de daha fazla satılıyor. Biz de köylülerden alıyoruz, kilosunu da 50 liradan satıyoruz” dedi.



