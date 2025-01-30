Bünyesinde barındırdığı A ve B vitaminleri sayesinde birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen yer alması son dönemde yeniden popüler oldu. Sivas'ta bir üretici, doğada kendiliğinden yetişen yer elmasını, patates gibi tarlasına ekerek çoğaltmayı başardı. Özellikle kış aylarında tüketilen yer elması, yaşlanmaya karşı etkisi ve diyet menülerinin vazgeçilmezi olmasının yanı sıra bir çok hastalığa da şifa oluyor.
Zencefil köklerine benzer yapısıyla patates görünümünü andıran ve içerisindeki doğal şeker oranı yüksek olmasına rağmen kan şekeri düzeyleri üzerinde minimum etkiye sahip besinler arasında yer alan yer elmasının faydaları yeniden gündem oldu.
Patates gibi toprağa ekilen elmaların hasadına başlanıldı. Pazarlarda da kilosu 50 liradan satılan yer elması, bünyesinde barındırdığı A ve B vitaminleri sayesinde birçok hastalığa iyi gelmesiyle biliniyor.
Yaşlanmaya karşı etkili
Yaşlanmaya karşı etkili ve diyet menülerinin vazgeçilmezi olan bu meyve özellikle de şeker hastalığına iyi gelmesiyle halk arasında biliniyor. Yer elmasının küçüklerinin tohum olarak kullanıldığını ifade eden pazarcı esnafı Ethem Yıldız, yer elmasının çok hızlı bir şekilde üreyip çoğaldığını söyledi.
“Şeker hastası olan komşularıma da veriyorum”
Bahçesinden hasat ettiği yer elmalarından şeker hastası olan komşularına da verdiğini söyleyen Kadir Karakaş, “İlkbaharda patates eker gibi küçüklerini ektik, kışın da ayazını yedikten sonra söküyoruz. Birçok hastalığa faydalı, cildi güzelleştirir, sindirim sistemini düzenler, bağırsaklara iyi gelir ve özellikle şeker hastalığına iyi gelmesiyle bilinir. Bahçemizden söktükten sonra şeker hastası olan komşularıma da veriyorum. Karın ayazını yediği zaman daha lezzetli oluyor, yemeyenler pişman olur” diye konuştu.
“Sebze ve meyveden daha çok satılıyor”
Kış aylarında yer elmasının pazarlarda sebze ve meyvelerden daha çok talep gördüğünü ifade eden Ethem Yıldız, “Ocak ayında toprak altından kazılarak toplanır. Sivas'ın bazı yerlileri ve başka illerden gelenler yer elmasının ne olduğunu biliyorlar buraya gelip almak istiyorlar. İstanbul İzmir gibi illerimize de kargo ile yer elmalarımızı gönderiyoruz. Şeker hastalığı gibi birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Yer elmasının küçüklerini tekrardan toprağa gömerek tohum olarak kullanılabilir. Yer elması çok arsız bir meyvedir, tohuma veya gübreye gerek duymadan toprak altında da kendi kendine üreyerek çoğalabiliyor. Kış aylarında yer elmasına talep daha fazla, diğer sebze ve meyvelerden de daha fazla satılıyor. Biz de köylülerden alıyoruz, kilosunu da 50 liradan satıyoruz” dedi.
Yer elması nelere iyi gelir?
Demir, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller ile C vitamini de içeren yer elması bağışıklık sistemine katkıda bulunur, kan şekerini sabit tutar, kilo kontrolüne yardım eder.
İnülin prebiyotiği sayesinde bağırsak florasını destekleyerek sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler, tansiyonu dengelemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığını korur. Demir kaynağı olduğu için kansızlığı önler, enerji vererek halsizliğe iyi gelir.
Yer elmasının faydaları şunlardır:
Kalp sağlığı için faydalıdır
Kansere karşı koruyucu etkisi bulunur
Yer elması demir kaynağı olup kansızlığı önleyebilir
Enerji vererek halsizliğe iyi gelir
Bağırsak fonksiyonunu düzenler
Kan şekeri kontrolünü sağlar
Yer elması kan basıncını düzenler
Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur
Yer elması nasıl tüketilir?
Yer elması, çiğ, pişirilmiş ya da çorba şeklinde yemek olarak tüketilebilen bir besin türüdür. Pişirildikten sonra patatese benzer bir tada sahip olur. Bunun yanında çiğ hali kıtır ve tatlı olduğundan salatalara da eklenerek tüketilebilir. Mide-bağırsak sorunları riskini azalttığı bilinen yer elması, turşu olarak da kullanılır.
Yer elması kilo verdirir mi?
Yer elması, kilo kaybına iyi gelerek vücudun metabolizmasını iyileştirmeye yardımcı olacak makul miktarda potasyum ve demir içerir. Bu da kilo kaybına yardımcı olur. Yer elması aynı zamanda iştah kesici özelliğe sahiptir. Bu nedenle küçük bir miktar tükettikten sonra bile tok hissettirebilir.