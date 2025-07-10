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Tropikal bahçenin kelebekleri: Makro objektifle böyle görüntülendi

Tropikal bahçenin kelebekleri: Makro objektifle böyle görüntülendi

12:5610/07/2025, Perşembe
AA
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Konya'da 40 türde binlerce kelebeğe ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin sakinleri, özelliklerinin daha net ortaya çıkması açısından yaşadıkları ortamda makro objektifle yakından görüntülendi. Gözle görülemeyen fiziksel detayları, makro objektifle görüntülenen kelebekler, pullu kanatları, gözleri, ağzı ve bacakları, sıra dışı yapısıyla dikkati çekiyor.

#Konya
#Tropikal Kelebek Bahçesi
#Makro objektif
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