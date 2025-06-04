Fındık, meyve, sebze… Her şeye zarar veriyor





Bu zararlı böcek, başta fındık olmak üzere elma, şeftali, mısır, domates ve fasulye gibi birçok ürüne ciddi zarar veriyor. Bitkinin meyvesine ve yapraklarına emgi yaparak hem kaliteyi düşürüyor hem de verimi azaltıyor. Üstelik sadece tarlada değil, sonbahar aylarında evlere ve binalara sığınarak rahatsızlık da yaratıyor.