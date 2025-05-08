Türbülans Çiğdem akrabalarını ve iş adamlarını dolandırıp 100 milyon liralık vurgun yaptı: Parayı sanal bahiste yedi

Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini söyleyerek aralarında akrabaları ve iş adamlarının da olduğu 100'den fazla kişiyi kandırdı. 100 milyon liralık vurgun yapan ve tutuklanan Türbülans Çiğdem'in yargılandığı davada üçüncü duruşmada karar açıklandı! "Ben dolandırmadım, dolandırıldım" diyen ve mağdurların paraları ile sanal bahis oynadığı belirlenen İlgün'e ceza yağdı.
Türkiye'nin konuştuğu vurgun kısa süre önce İstanbul'da yaşanmıştı. Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediği yalanıyla onlarca kişiyi kandırmıştı.
Aralarında kendi akrabaları, pilotları ve iş adamlarının da bulunduğu pek çok kişiyi 'çip' yalanı ile kandıran Türbülans Çiğdem tutuklanmıştı.
YÜZLERCE KİŞİDEN 100 MİLYON TL TOPLADI!
SABAH'ın gündeme taşıdığı vurgunda, çarpıcı detaylara ulaşılmıştı. Öyle ki aradan aylar geçmesine rağmen mağdurlara hiç para ödemesi yapmayan Çiğdem İlgün'ün ürettiği çip için Zeytinburnu'nda şirket kurduğu ve İstanbul Ticaret Odası'na kaydettirdiği ortaya çıkmıştı. Vurgunun boyutunun 100 milyon lirayı bulacağı iddiası da ortaya atılmıştı.
ÖĞRENCİLERİ BİLE DOLANDIRDI
Özel bir kursta ders verdiği öğrencisi Doğukan K.'ye (24) mesaj atarak, çip üretimi yaptığını, para göndermesi halinde 3 katı kazanç sağlayacağını ve bu işi öğrencilere destek olmak amacıyla yaptığını söyleyen Çiğdem İlgün hakkında karar açıklandı. Yüzlerce kişiyi kandıran Çiğdem İlgün, dolandırıcılık suçundan yargılandığı davada, 43 yıl hapis 26 milyon TL para cezasına çarptırıldı.
"DOLANDIRMADIM, DOLANDIRILDIM"
2 yıl süren davada İlgün hüküm giyen Türbülans Çiğdem mahkemede Kanada'daki yetkililerin kendilerini kandırdığını ve İzmir Havalimanı'nda test uçuşları yaptığını anlattı. İzmir'de tutuklu bulunduğu için SEGBİS'le katılan Türbülans Çiğdem, tutuklanmadan önce "Ben bir cihaz ürettim. Ben dolandırmadım, dolandırıldım" diyerek savunma yaptı. Türbülans Çiğdem'in bu sözleri hakimi de kızdırdı.
O PARAYLA SANAL BAHİS OYNAMIŞ
Üçüncü duruşmada karar açıklanırken Türbülans Çiğdem'in çip yalanıyla yaptığı vurgunda topladığı 100 milyon lirayla sanal bahis oynadığı ortaya çıktı.