Türbülans Çiğdem akrabalarını ve iş adamlarını dolandırıp 100 milyon liralık vurgun yaptı: Parayı sanal bahiste yedi

Türkiye'nin konuştuğu vurgun kısa süre önce İstanbul'da yaşanmıştı. Fizik öğretmeni Çiğdem İlgün uçakları türbülansa girmeden önce uyaran bir algoritma geliştirdiğini ve CAFA Chip adını verdiği bir çiple bunu engellediği yalanıyla onlarca kişiyi kandırmıştı.





Aralarında kendi akrabaları, pilotları ve iş adamlarının da bulunduğu pek çok kişiyi 'çip' yalanı ile kandıran Türbülans Çiğdem tutuklanmıştı.