Turistik Diyarbakır Ekspresi yeni sezonun ilk seferi için yola çıktı

Boyraz, bugün yeni sezonun ilk seferine başlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin sadece bir tren hattı değil, aynı zamanda medeniyet yolculuğu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:





"Karşılıklı 8 seferle Anadolu'nun eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi, yöresel mutfaklar ve el sanatları ve bölge kültürümüz yeniden keşfedilecek. Turizm odaklı tren seferlerimizle sadece büyükşehirleri değil, Anadolu'nun saklı güzelliklerini de öne çıkarıyoruz. Daha önce Ankara-Kars Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum-Kars Bölgesel Treni, Turistik Tuz Ekspresi gibi hatlarımızda yakaladığımız başarıyı, şimdi Diyarbakır'a taşıyoruz. Yolcularını, Mezopotamya'nın tarihine, Diyarbakır'ın surlarına, 8 bin yıldır tarımın merkezi olan Hevsel Bahçeleri'ne, kadim köprülerine, yöre insanın sıcaklığına götürecek. Turizm hareketi demek, yerel esnaf için gelir, gençler için iş, şehirler için canlılık demektir. Biz bu anlayışla, demir yolunu turizmle, üretimle ve sosyal kalkınmayla buluşturuyoruz."



