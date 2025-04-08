Turistler sıraya giriyor: "Eskişehir stili"

Kıyafetleri giyip fotoğraf çekinen turistlerin mutlu olduğunu ifade eden Erduran, "12 yıldır bu dükkândayım. Burada Eskişehir kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Eski kıyafetleri, eşyaları toplayıp burada turistlere sergiliyoruz. Aynı zamanda Eskişehir'in yöresel kıyafetlerini buraya gelen turistlere, müşterilere cüz'i miktar karşılığında denemelerine izin veriyoruz. Hem eğleniyorlar hem de eski gelenekleri görmüş oluyorlar. Talep oldukça fazla, çok beğeniyorlar. Kıyafetleri giyip fotoğraf çekiniyorlar, gelenler için güzel bir anı olmuş oluyor" diye konuştu.