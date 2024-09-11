Turistlerin Türkiye hayranlığı The Guardian'da: Başka hiçbir yerde yaşanamayacak bir huzur ve tarihle dolu bir deneyim

“Buz gibi sularında yıkanabilir ve arkeolojik alanları keşfedebilirsiniz”





Türkiye'nin güney kıyılarında yer alan Marmaris de The Guardian'da övgüyle bahsedilen noktalardan biri oldu. Marmaris'i ziyaret eden Delia Pemberton, ilçe çevresindeki doğal güzellikleri bisikletle keşfettiğini dile getirerek, “Değişiklik olsun diye yakındaki Turgut şelalelerinin (buz gibi) sularında yıkanabilir ve arkeolojik alanları keşfedebilirsiniz. Doğa severler ve huzur ve sessizlik arayanlar için ideal olan bölgede, konaklamak için birkaç küçük yer bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi. Gökhan Akan ise bölgeyi yol bisikleti için harika bulduğunu kaydederek, “Sakartepe'nin muhteşem yükseklikleri gibi harika tırmanışlar var. En iyi rotalardan bazıları Boostcamp Marmaris'te bulunabilir” dedi.