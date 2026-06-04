Türk güreşinin efsane isimleri dizide rol aldılar: Dev kapı üzerlerine devrildi

"1 TONA YAKIN BİR KAPI ÜZERİMİZE DÜŞTÜ"





Çekimlerde yaşadıkları ilginç bir anıyı anlatan Akgül, “Bölümde de çok güzel bir enstantane yaşandı, manevi bir olay yaşandı. Kapıyı normalde aslında arkasındaki o engelleyicileri kırmamız gerekirken biz kapıyı komple kırıp indirdik. Kapı da 1 tona yakın bir kapı. Üzerimize düştü, oradan kapının altından çıkıp saldırmaya devam ettik. Orada güzel bir enstantane oldu. Gerçekten bizim de aslında gücümüzü de gösteren, bizi de çok aslında motive eden de bir olay oldu. Ekibi de çok aslında motive eden bir olay oldu. Senaryo da oradan onun üzerinden yine aynı şekilde devam etti. Çok güzel bir andı” ifadelerini kullandı.





‘BİZ GELENEKLERİNE BAĞLI OLAN İNSANLARIZ, HEM RIZA HEM BEN





Dizide ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadıklarını belirten Taha Akgül, “Herkes aslında kendi işinde iyidir. Bu işin de kendine göre o kadar zorlukları var ki, defalarca defalarca tekrarlıyorsunuz. Stresi de var. Defalarca aynı sahneyi çekmek zorunda kalıyorsunuz. Biz daha önce birkaç tane reklam çekiminde oynamıştık ama dizi anlamında ilk tecrübemiz. Ama tarihimizi yansıtması itibarıyla bizi de çok motive ediyor ve gaza getiriyor. Çok motive bir şekilde aslında biz sahnelere hazırlanıyoruz. Özellikle akıncı olmamız ve pehlivan olmamız, yağlı pehlivan olmamız da bizi ayrıca motive ediyor. Aslında alışık olduğumuz bir alan. Yani bir de Türk’ün sporu biliyorsunuz güreş. Biz de geleneklerine bağlı olan insanlarız, hem Rıza hem ben. Bu anlamda yabancı değiliz. Bir de dizinin her detayına da hakimiz. En büyük izleyicilerden bir tanesiyiz. Her bölümünü kaçırmadan izliyoruz. Bu anlamda zorlandığımız anlar olsa da çok keyif aldık” dedi.