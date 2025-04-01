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Türk kahvesini bir de böyle deneyin: Meğer iki damla limon yetiyormuş

Türk kahvesini bir de böyle deneyin: Meğer iki damla limon yetiyormuş

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:361/04/2025, вторник
Yeni Şafak
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Türk kahvesi yalnızca keyfi olarak değil, sağlık açısından da faydalarıyla vazgeçilmez içecekler arasında yer alıyor. Peki, Türk kahvesinin içine birkaç damla limon sıktığınızda ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte, kahveyi limonla tüketmenin mucizevi etkisi.

Vazgeçilmez içeceklerin başında gelen Türk kahvesini kimi sade kimi şekerli seviyor.

Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalar, kahvenin içeriğindeki kafein sayesinde vücut ısısını artırarak enerji harcamasını hızlandırdığını ve bu sayede kilo verme sürecine destek olabileceğini gösteriyor.

Doğal ve kolay uygulanabilir yöntemlerle sağlığını desteklemek isteyenler için kahve ve limon karışımı son zamanlarda oldukça popüler.

Peki, Türk kahvesinin içine birkaç damla limon sıktığınızda ne olduğunu biliyor muydunuz?

Limon içerdiği için C vitamini açısından zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini destekler, cilt sağlığını iyileştirir ve vücudun diğer fonksiyonları için önemli bir vitamindir.

Limonlu Türk kahvesi ne işe yarar?

Düzenli tüketildiğinde yağ yakımını destekleyerek kilo vermeye yardımcı oluyor. Diyet listelerinde yer alabilir.



Özellikle migren ya da gerilim tipi baş ağrılarında rahatlatıcı etkisi olduğu söyleniyor.

#Türk Kahvesi
#limon
#sağlık

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