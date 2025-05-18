Türkiye ilk dünyada ikinci vaka: Yatay kalple doğan 5 yaşındaki Fatma Nur kadavradan alınan damarla hayata tutundu

Ankara’da yaşayan Fadile ve Mustafa Yolaldı çiftinin ikinci çocuğu olan 5,5 yaşındaki Fatma Nur, dünyada nadir görülen bir kalp anomalisiyle dünyaya geldi.





Kalbi, göğüs boşluğunda normalde olması gereken eğimli pozisyon yerine tamamen yatay şekilde yer alıyordu.





Tıp literatüründe "Topsy-Turvy sendromu" olarak bilinen bu sıra dışı duruma, bir de akciğere giden ana damar ile vücuda kan pompalayan aort arasındaki duvarda doğuştan bir delik eşlik ediyordu.





Henüz 30 günlükken ağır bir ameliyat geçiren Fatma Nur’un hayatı, damarlar arasındaki bu delik kapatıldIı.



