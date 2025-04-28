Türkiye'de sadece 2 tane var: Biri Konya'daki 5 bin yıllık mahallede

Köprünün zamanla efsaneye neden olan hikayesini anlatan Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "İsmi ise neden Şeytan Köprüsü sorusuna rivayete göre büyük ihtimal dere yataklarında şeytanların, üç harflilerin çok görülmesinden kaynaklanıyor. Tabii bu ilerleyen dönemlerde bir efsaneye de konu olmuş bir köprü. Efsaneye göre mimara, sultan belli bir gün tayin ediyor ve bugüne kadar bu köprüyü bitirmesini istiyor. Mimar çalışmaya başlıyor. Günler yaklaştıkça mimar köprüyü bitiremeyeceğini anlıyor ve kendisine bir şeytan görünüyor. Şeytan ona, ‘ben sana bu köprünün yapımında yardımcı olurum ama benim söylediklerimi de yapacaksın' diyor. Şeytanla birlikte bunun inşasını belirtilen günde bitiriyorlar. Tabii daha sonrasında mimar, şeytanın söylediklerini sürekli dinlediği için kaybedenlerden olduğunu anlıyor. Bundan dolayı şeytan bu köprünün yapımına yardım ettiğinden dolayı, şeytan köprüsü ismi verildiği düşünülüyor" şeklinde konuştu.







