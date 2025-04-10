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Türkiye'nin en büyük tavuk firmalarından biri olan Şenpiliç'te ölümcül bakteri tespit edildi: Tek bir ürün tüm piyasadan toplatılıyor

Türkiye'nin en büyük tavuk firmalarından biri olan Şenpiliç'te ölümcül bakteri tespit edildi: Tek bir ürün tüm piyasadan toplatılıyor

14:4610/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda Türkiye'nin önde gelen beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in bir ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Yapılan son denetimlerde Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticilerinden Şenpiliç'in 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ölümcül bakteri tespit edildi.


Denetle'nin paylaştığı habere göre; Bakanlık personelinin söz konusu üründen aldığı numunelerin laboratuvar incelemelerinde L. monocytogenes bakterisine rastlanırken, sağlığa zararlı ürünün toplatılması için il müdürlüklerine talimat yazısı gönderildi.



Dağıtım yerlerine gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi:


"Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, İlimiz Soğucak Mah. 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde "Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" (STT 10/03/2025 - Parti no: 204124) ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır.



Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde gerekli işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüzce bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim."



#şenpiliç
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