Tuz Gölü çevresine at arabasıyla taşınan 5 bin fidan dikildi

“Aksaray Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay'ın desteğiyle gerekli yerlerden izinleri aldık. Bu izinler doğrultusunda arkadaşlarla toparlanarak Tuz Gölü'nün çevresini yeşillendirmek istedik. Bizler, Tuz Gölü'nün eşsiz güzelliğine hayran, doğaya gönül vermiş insanlarız. Bu topraklarda huzur içinde yaşamamızı sağlayan kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatmak, aynı zamanda doğaya bir nefes olmak istedik. Kendi imkanlarımızla 5 bin fidanı toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız, burayı şehitlerimiz ve gazilerimiz adına kalıcı bir hatıra ormanına dönüştürmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak. Aksaray Valimiz Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun başlattığı 68 bin fidan seferberliğinden de destek bekliyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz."







