Tuzla Kantonu Türkiye ile turizm iş birliğini güçlendiriyor

Türkiye'den çok sayıda tur operatörü ve medya kuruluşları temsilcileri, 8-9 Mayıs'ta Tuzla Kantonu'na gerçekleştirecekleri ziyaret ile hem kantondaki tarihi ve turistik mekanları yerinde görecek, hem de B2B görüşmeler gerçekleştirecek.