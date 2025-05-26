Üniversite hayali kurarken geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı kalan Esma fizik tedaviyle ayağa kalktı

İlahiyat fakültesini kazanma hayali kuran Esma Buse Koçyiğit, ailesinin de yardımıyla yaşama tutundu. Koçyiğit, taburcu olduktan sonra evde de fizik tedavi almaya başladı. Gördüğü tedaviyle engel oranı yüzde 86'ya düşen Esma Buse Koçyiğit, ayağa kalktı. Zor da olsa tek başına yürüyebilen Koçyiğit, “Yaşadığım kaza anını ve sonrasını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Şu an fizik ve dil terapisi görüyorum. Yaşamayı çok seviyorum” dedi.







