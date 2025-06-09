Ünlü kardiyolog günlük rutinlerini paylaştı: Kalbi 10 yaş gençleştiriyor

Kalp sağlığı, uzun ve kaliteli bir yaşamın temelidir. Ancak yalnızca kolesterolü düşük tutmak ya da ilaç kullanmak yeterli değil. Amerikalı ünlü kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj’a göre, kalbi genç ve güçlü tutmanın sırrı günlük alışkanlıklarda gizli. “Kalp sağlığı, sadece ne yediğinizle değil, sabah uyanmanızdan itibaren nasıl yaşadığınızla ilgilidir” diyen Dr. Bhojraj, kendi hayatında da uyguladığı, herkese önerdiği basit ama etkili günlük rutinleri paylaştı.

1 /10 GÜNLÜK HAREKET

Hareketsiz yaşamın kalp hastalıklarını tetiklediği pek çok uzman tarafından vurgulanıyor. Günde 7 ila 10 bin adım yürümek, kan basıncını düşürmeye, kan şekerini dengelemeye ve genel kardiyovasküler sağlığı korumaya yardımcı olabilir.

2 /10 GÜNE PROTEİNLE BAŞLAYIN

Sabah saatlerinde 25 ila 30 gram protein tüketmek, kas kütlesini korurken gün boyu tokluk sağlayabilir. Yumurta, yoğurt ya da kaliteli bir protein tozu ideal tercihler arasında son derece öne çıkar.

3 /10 MAGNEZYUM VE K2 VİTAMİNİ

Magnezyum kalp ritmini düzenlerken, K2 vitamini kalsiyumun damarlar yerine kemiklerde depolanmasına yardımcı olabilir. Bu iki önemli mikro besinin eksikliği ise sanılandan daha yaygındır.

4 /10 UYANIR UYANMAZ EKRANA BAKMAYIN

Güne telefonla başlamak, stres hormonu kortizolün yükselmesine neden olabilir. Dr. Bhojraj, uyanır uyanmaz en az 30 dakika dijital cihazlardan uzak kalmak konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

5 /10 SABAH GÜNEŞİNİN TADINI ÇIKARIN

Sabah güneş ışığı, vücudun biyolojik saatini düzenler. Aynı zamanda hormonları dengeler ve daha kaliteli bir uykuya zemin hazırlar. Ek olarak ruh halini de iyileştirebilir.

6 /10 KAHVEDEN ÖNCE SU İÇİN

Uykudan uyanan vücut susuz kalmış durumda olduğundan, güne suyla başlamak, kan basıncını dengeleyip sabah anksiyetesini azaltır. Kahve ise bir süre sonra devreye girmelidir.

7 /10 ULTRA İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN

Paketli ve çok bileşenli gıdalar, iltihaplanma, damar tıkanıklığı ve oksidatif strese neden olabiliyor. Dr. Bhojraj bu konuda, “Beşten fazla içeriği varsa iki kez düşünün” diyor.

8 /10 TANSİYON TAKİBİ

Tansiyon, kalp sağlığının en güvenilir göstergelerinden biridir. Kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ise sinir sistemi dengesi hakkında önemli ipuçları verebilir. Her iki değeri de düzenli kontrol etmek büyük önemlidir.

9 /10 YÜRÜRKEN BURUNDAN NEFES ALIN

Ağızdan nefes almak, bağışıklık sistemini ve kalbi olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Burundan nefes almak ise vücuda daha fazla oksijen taşıyabilir. Nitrik oksit üretimini destekler ve rahatlamayı da sağlar.