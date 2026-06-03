Ünlü oyuncu 72 kilo verdi: Esin Gündoğdu'nun son hali sosyal medyada olay oldu

Son halini paylaşan ünlü isim yaşadığı sağlık sorunlarından da bahsetti.

Kedini iyi hissetmediğini söyleyen Esin Gündoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerlerimden birkaçında eksiklik var. Yani yorgunluk hissi var, aşırı derecede üşüme var. Yani sürekli üşüyorum, şu anda da üşüyorum."