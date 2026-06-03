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Ünlü oyuncu 72 kilo verdi: Esin Gündoğdu'nun son hali sosyal medyada olay oldu

Ünlü oyuncu 72 kilo verdi: Esin Gündoğdu'nun son hali sosyal medyada olay oldu

16:463/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Aşk Yeniden ve Yeni Gelin'in dizilerinin sevilen oyuncusu Esin Gündoğdu, verdiği 72 kilonun ardından paylaştığı yeni fotoğraflarla gündem oldu. Fit görünümü ile dikkat çeken oyuncunun son hali, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide boy gösteren Esin Gündoğdu zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor.

Güçlü oyunculuğu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken isim, son yıllarda ise sağlık için çıktığı kilo verme yolculuğuyla sık sık konuşuluyor.

Bir dönem 138 kiloya kadar çıkan Gündoğdu, yaklaşık 10 yıla yayılan süreçte önce sağlıklı beslenme ve diyetle kilo vermeye başladı. Ancak yaşadığı zor bir kaybın ardından yeniden kilo alan oyuncu, daha sonra mide küçültme operasyonu geçirme kararı aldı. Ağustos 2022'de geçirdiği Gastrik Bypass ameliyatının ardından yaşam tarzını tamamen değiştiren Gündoğdu, doktor kontrolünde ilerlediği süreçte toplam 72 kilo vermeyi başardı.

Son halini paylaşan ünlü isim yaşadığı sağlık sorunlarından da bahsetti.

Kedini iyi hissetmediğini söyleyen Esin Gündoğdu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerlerimden birkaçında eksiklik var. Yani yorgunluk hissi var, aşırı derecede üşüme var. Yani sürekli üşüyorum, şu anda da üşüyorum."

Şimdilerde sosyal medya hesabından sık sık yeni karelerini paylaşan oyuncunun son görüntüleri görenleri şaşırttı.

Esin Gündoğdu'nun son paylaşımına ise; 'çok güzel olmuşsunuz', 'büyük başarı tebrik ederim', 'çok çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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