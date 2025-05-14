Ünlü oyuncu Barış Arduç'un başı dertte: Soluğu mahkemede aldı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bu kez oyunculuğuyla değil yaşadığı kriz ile gündeme geldi. Kiracısıyla maddi anlaşmazlık yaşayan Arduç, mahkemenin yolunu tuttu. Kiracısının 3 ay boyunca eksik ödeme yaptığını fark eden ünlü oyuncu, icra takibi başlattı.
"Kiralık Aşk", "Kuzgun" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, bu kez oyunculuğuyla gündemde değil.
Ünlü oyuncunun ev sahibi olduğu dairede kiracısıyla anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi.
3 ay boyunca eksik yatırdı
Geçtiğimiz yıl kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden ünlü oyuncu, 3 ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yatırıldığını gördü.
Konuyu ilk olarak kiracısıyla konuşan Arduç, olumlu yanıt alamayınca soluğu mahkemede aldı.
Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.
Dilekçede dava açmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, uğradığı zararın giderilmesini talep etti.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, Barış Arduç'un başvurusunu kabul etti. Dava, önümüzdeki günlerde mahkemede görülecek.