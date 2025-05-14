Ünlü oyuncu Barış Arduç'un başı dertte: Soluğu mahkemede aldı

Ünlü oyuncu Barış Arduç, bu kez oyunculuğuyla değil yaşadığı kriz ile gündeme geldi. Kiracısıyla maddi anlaşmazlık yaşayan Arduç, mahkemenin yolunu tuttu. Kiracısının 3 ay boyunca eksik ödeme yaptığını fark eden ünlü oyuncu, icra takibi başlattı.

1 /7 "Kiralık Aşk", "Kuzgun" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Barış Arduç, bu kez oyunculuğuyla gündemde değil.

2 /7 Ünlü oyuncunun ev sahibi olduğu dairede kiracısıyla anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi.

3 /7 3 ay boyunca eksik yatırdı Geçtiğimiz yıl kiracısının kira bedelini eksik yatırdığını fark eden ünlü oyuncu, 3 ay boyunca toplamda 50 bin TL'lik eksik ödeme yatırıldığını gördü.

4 /7 Konuyu ilk olarak kiracısıyla konuşan Arduç, olumlu yanıt alamayınca soluğu mahkemede aldı.

5 /7 Talebinin yanıtsız kalması üzerine yasal yollara başvuran Arduç, icra takibi başlattı. Ancak kiracısının bu takibe itiraz etmesi nedeniyle ünlü oyuncu, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali için dava açtı.

6 /7 Dilekçede dava açmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, uğradığı zararın giderilmesini talep etti.