Ünlü oyuncu Deniz Uğur 48 saatlik Gazze nöbetinde: Soykırıma sessiz kalmadı

Deniz Uğur Gülener’in Gazze’de yaşananlara karşı duruşu, hem sanatçı kimliğiyle hem de insan olarak taşıdığı vicdanla örnek bir tutum sergiliyor. 7 Ekim’den bu yana süren vahşete karşı sesini yükselten Gülener, sadece sahneden değil, meydandan da adalet talep ediyor.