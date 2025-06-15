Ünlü oyuncu Deniz Uğur 48 saatlik Gazze nöbetinde: Soykırıma sessiz kalmadı

Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Gazze’ye yönelik ablukaya dikkat çekmek amacıyla 48 saatlik nöbet eylemi başlatıldı. “Gazze İçin Nöbete Davet” çağrısıyla toplanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaş, ablukaya son verilmesini istedi. Eyleme destek verenler arasında oyuncu Deniz Uğur da yer aldı.
Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen 'Gazze İçin Nöbete Davet' eylemi devam ediyor.
Eylemciler, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için 48 saat boyunca konsolosluk önünde nöbet tutacaklar.
Deniz Uğur da katıldı
Konsolosluk'a giderek eyleme katılan oyuncu Deniz Uğur, "Mısır polisi otelleri basıp vatandaşlarımızı gözaltına alıyor! Mısır konsolosluğunun önündeyim. Burada protesto eden bir avuç insanız. Nasıl nefes olacağız Gazze’ye?" dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Deniz, takipçilerini de eyleme katılmaya davet etti.
Ünlü oyuncu, "Mısır konsolosluğuna gelen vatandaşlarımızla sarıldık kucaklaştık, birlikte gözyaşı döktük. Hâlâ azız. Hâlâ bekliyoruz" dedi.
Deniz Uğur Gülener’in Gazze’de yaşananlara karşı duruşu, hem sanatçı kimliğiyle hem de insan olarak taşıdığı vicdanla örnek bir tutum sergiliyor. 7 Ekim’den bu yana süren vahşete karşı sesini yükselten Gülener, sadece sahneden değil, meydandan da adalet talep ediyor.