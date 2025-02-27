Ünlü oyuncu entübe edildi: Kimin yeğeni olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Adile Naşit'in yeğeni oyuncu 68 yaşındaki Naşit Özcan, beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış, üzücü haber sonrası usta ismin sağlık durumu sevenleri tarafından merak konusu olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte usta oyuncunun son durumu...
Adile Naşit'in yeğeni ünlü oyuncu Naşit Özcan entübe edildi
Tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'dan gelen son dakika haberi sevenlerini üzdü. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi.
Yoğun bakımda tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." ifadelerine yer verildi.
Naşit Özcan kimdir?
Necip Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıktı. 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro hayatı başladı. 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi aldı.
1988'de İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı ve pek çok oyunda rol üstlendi. 1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.