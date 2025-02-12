Usta oyuncu Hülya Koçyiğit yurt dışında ölümden döndü: Ambulansın geç gelmesine isyan etti

"Hastanede de uzun süre bekledim"

Kaza esnasında yalnız olduğunu belirten Koçyiğit, "Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" şeklinde konuştu.