Usta oyuncu Hülya Koçyiğit yurt dışında ölümden döndü: Ambulansın geç gelmesine isyan etti

Hülya Koçyiğit, büyük bir tehlike atlatırken sevenlerini korkuttu. Usta sanatçı, geçtiğimiz günlerde ölümden döndü. Londra'da bir AVM'de yere düşüp kafasını çarpan Koçyiğit, 2 saat ambulans bekledi. Ailesi endişelenmesin diye olayı bir süre gizle tutan sanatçı, yaşadıklarını anlattı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Londra'da geçirdiği talihsiz kaza ile ölümden döndü.
Geçtiğimiz aylarda bir alışveriş merkezinde gezerken, alışveriş sepetiyle yana dönmek isteyen Koçyiğit, bir anda ayağının ters dönmesiyle yere düştü.
Sırt üstü yere düşen Koçyiğit hızla kafasını yere çarptı.
2 saat boyunca ambulans bekledi
Yanında kimse olmayan Hülya Koçyiğit'e çevredeki kişiler yardım etti. Yerinden kalkamayan usta oyuncu, 2 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.
Türkiye'de olsa 5 dakikada yetişirdi
Ambulansın gecikmesine isyan eden usta sanatçı, "Türkiye'deki sağlık sisteminin ne kadar iyi olduğunu bir kez daha yaşayarak gördüm" ifadelerini kullandı.
Koçyiğit yaşadığı mağduriyeti, "Yattığım yerde tam 2 saat ambulansın gelmesini bekledim. Türkiye'de olsa 5 dakika içinde en yakındaki ambulans hemen gelir ve yaralı kişiyi hastaneye yetiştirirdi. Ancak orada uzun süre bana müdahale edilmesini bekledim. Sağolsun insanlar benimle birlikte beklediler, yardımcı olmaya çalıştılar" sözleriyle dile getirdi.
"Hastanede de uzun süre bekledim"
Kaza esnasında yalnız olduğunu belirten Koçyiğit, "Yanımda ailemden kimse olmadığı için zor bir süreç geçirdim. Gittiğim hastanede de uzun süre bekledim sonrasında film çekildi ve hayati bir tehlike olmadığını öğrenince evime gitmek istedim" şeklinde konuştu.
Olayı kızı ve torunlarından gizledi
Hayati bir tehlikesi olmadığı anlaşılan Hülya Koçyiğit hastaneden taburcu edildi.
Bir süre evinde istirahat eden Koçyiğit, üzülüp panik olmamaları için olayı kızı Gülşah Alkoçlar ve torunlarından gizledi. Yaşadığı olayı sadece eşi Selim Soydan ile paylaşan usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.