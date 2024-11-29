Gece uykuya dalarken ani bir sıçrama yaşıyor musunuz? Uyku anında irkilerek uyanma, rüyada düşme hissi yaşama ve uykuya dalarken sıçrama gibi belirtiler çoğu insanın sıklıkla karşılaştığı tuhaf olaylar arasında yer alıyor. Peki bunun sebebi ne? Vücudumuz alarm mı veriyor? Uykuya dalarken neden düşecek gibi oluyoruz? Uzman Nörolog Doç. Dr. Buse Çağla Arı, Hipnik Sıçrama adı verilen bu fizyolojik olay ve sebepleri ile ilgili Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

1 /6 Gece uykuya dalarken ani bir sıçrama ya da düşme hissi yaşadınız mı? Bu tuhaf ve korkutucu olay çoğu insanın başına gelmiştir. Peki uyku halinde meydana gelen ani sıçrama ve düşme hissinin nedeni ne? Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı, Hipnik Sıçrama ile ilgili tüm detayları tek tek anlattı. İşte Hipnik sıçramanın nedenleri ve uykuya dalarken düşme hissinin altında yatan etkenler...

2 /6 Hipnik sıçrama nedir? Hipnik sıçramanın, uykuya dalma sırasında meydana gelen ani ve irkilme benzeri, sıçrayıcı tarzda olan hareketler olduğunu belirten Doç. Dr. Buse Çağla Arı, bunun fizyolojik bir olay olduğunu belirterek bu duruma genellikle bir düşme hissi, rüya görme hissi veya korkunun eşlik edebileceğini ifade etti.



3 /6 Uykuda (hipnik) sıçramanın nedeni olarak ilk önce stres ve anksiyeteye vurgu yapan uzman hekim, hipnik sıçramanın diğer nedenlerini şöyle sıraladı; • Fiziksel yorgunluk • Kafein veya nikotin tüketimi • Düzensiz uyku alışkanlıkları



4 /6 Uykuya dalarken düşme hissi, beynin motor sistemle uyumsuz bir geçiş yaşamasından kaynaklanabilir. Bu durum, beyindeki retiküler aktivasyon sisteminin uyanıklığı bırakıp, uyku moduna geçerken oluşan bir "yanlış alarm" olarak yorumlanır.



5 /6 Hipnik sıçrama sırasında vücut, bazen tehlikeye karşı tetikte olması gerektiğini algılar. Bu, beynin uykuyla uyanıklık arasındaki geçiş sırasında çevreden gelen uyaranları yanlış yorumlamasının bir sonucu olabilir.

