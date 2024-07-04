Öncelikle çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklara bunun tehlikeli bir şey olduğu söylenebilir çocuklar, beklediğimizden daha iyi algılarlar, buraya hiç yaklaşılmayacağını, ona dokunmayacağını anlatmak, onları ikna etmek lazım. Peki böyle bir yaralanma oldu, bu karşımızı çıktı, ne yapıyoruz; öncelikle telaşa kapılmamak lazım, ebeveynler için çok zor bir şey biliyorum. Önce teması kesmek eğer çocuğun eli hala oradaysa vantilatörün fişini çekmek, oradan çıkmışsa da vantilatörden uzak tutmak lazım.