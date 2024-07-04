İstanbul'da 1 yaşındaki bebek vantilatöre elini sokmaya çalışınca parmağın tamamına yakını kesilirken kemiğinde kırık meydana geldi. Küçük çocuk hemen ameliyata alınarak parmağı dikilirken El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Egemen Ayhan, “Tam kopmamıştı ama sadece alttan cilt tutuyordu, ameliyat 2 saat civarında sürdü, ertesi gün taburcu ettik. Her zaman yüzde yüz başarı diye bir şey yok, dikkat edilmeli. Vantilatörler havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor, arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz, son 1 ayda 4-5 tane hastamız oldu” dedi.
İstanbul'da 30 Haziran'da öğle saatlerinde iddiaya göre 1 yaşındaki çocuk, sıcaklardan dolayı evlerinde kullanılan vantilatörle oynarken bir parmağını pervaneye kaptırdı.
Parmağında oluşan kesilme sonrası aile, hemen küçük çocuğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisine getirdi. Ardından el cerrahisi ekibi, bebeğin durumunu incelerken parmağın kemiğinin kırılarak neredeyse tama yakın kesilme olduğunu tespit etti, küçük çocuk hızla ameliyata alındı.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi El Cerrahisi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Egemen Ayhan ve ekibinin yaklaşık 2 saat süren operasyonu başarıyla tamamlandı, bebeğin parmağının kesilen bölümü dikildi.
Son zamanlarda bu konuda kendilerine başvuruların arttığını söyleyen Doç. Dr. Egemen Ayhan, yaz aylarında sık kullanılan vantilatörlerden dolayı oluşabilecek kazalara karşı aileleri uyardı.
“Son 1 ayda 4-5 hastamız oldu"
Doç. Dr. Egemen Ayhan, “Yaz ayları özelinde bu ara özellikle sık karşımıza çıktı. Vantilatörler, havaların ısınmasından dolayı sık kullanılıyor. Vantilatörlerin arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu dönemde son 1 ayda 4-5 hastamız yani her hafta 1-2 tane hastaya tekamül ediyor, karşımıza çıktı. Bunlar 4-5 yaş altında özellikle 1-2 yaş civarında, tabi çok meraklılar, etrafı fark etmeye çalışıyorlar. Vantilatörler de kolay ulaşacakları yerlerde, sürekli dönen bir şey oraya dokunayım, gibi bir his oluyor. Çocukların bu meraklarından dolayı sıklıkla karşımıza bu ara böyle bir yaralanma tarzı çıkıyor.
Öncelikle çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklara bunun tehlikeli bir şey olduğu söylenebilir çocuklar, beklediğimizden daha iyi algılarlar, buraya hiç yaklaşılmayacağını, ona dokunmayacağını anlatmak, onları ikna etmek lazım. Peki böyle bir yaralanma oldu, bu karşımızı çıktı, ne yapıyoruz; öncelikle telaşa kapılmamak lazım, ebeveynler için çok zor bir şey biliyorum. Önce teması kesmek eğer çocuğun eli hala oradaysa vantilatörün fişini çekmek, oradan çıkmışsa da vantilatörden uzak tutmak lazım.
Tamamen kopma olabiliyor, kopmamış olabiliyor, kısmen kopmak üzere olabiliyor. Tamamen kopmuşsa parça zaten amputat dediğimiz kopan parçanın taşınması usulüne uygun olarak bulunmalı, hafifçe temizlendikten kabaca suyla bile yıkadıktan sonra ilgili mümkün olan gazlı bez olabilir, temiz bir şeye sarıp sonra bir poşete alıp poşetin dışına buzlar koyup ayrı bir poşete tekrar almak ve bu şekilde parçayı taşımak lazım. Elini çocuğa çok fazla göstermeden, çocuğu uzak tutarak telaşı, endişeyi artırmadan biraz soğuk kanlı davranmaya çalışarak suyla yıkamak veya hiç yıkamadan da hemen orayı sarıp koruyarak bir an önce acil servise getirmek lazım. Endişe ve telaş çocuğu daha da ürkütecek, korkutacak şeylerden kaçınmak lazım” şeklinde konuştu.