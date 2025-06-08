Uzman isim ısrarla önerdi: Karpuz ve peynir neden birlikte tüketilmeli? İşte faydası

Tok tutuyor

Meyve ve sebze tüketiminin bu dönemde önemli olduğuna işaret eden Diyetisyen Al, "Özellikle kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Karpuz yerken yanında bir dilim peynir tüketmek, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Bu da daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur" dedi.



