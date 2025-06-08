Uzman isim ısrarla önerdi: Karpuz ve peynir neden birlikte tüketilmeli? İşte faydası

Yazın gelişiyle serinleten meyveler sofralarda yerini aldı. Ancak uzmanlar, kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerin porsiyon kontrolüyle tüketilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Uzman isim karpuzun yanında bir dilim peynir tüketilmesini ısrarla önerdi. İşte faydası.
Yaz aylarında vücut ısısının artmasına bağlı olarak, ciddi sıvı kayıpları yaşandığını belirten Diyetisyen Asya Naz Al, bu ayları sağlıklı geçirmek için yaz reçetesi hazırladı.
Diyetisyen Al, öncelikle yazın su tüketiminin hayati önem taşıdığını belirterek, şöyle dedi:
"Yazın vücudumuz çok daha hızlı dehidrasyona uğruyor. Günde en az 2.5-3 litre su içilmeli. Su içmekte zorlananlar, suyu limon, tarçın veya elma kabuğuyla tatlandırarak tüketebilir. Ayrıca, terleme ile kaybedilen minerallerin yerine konulabilmesi için her gün bir şişe maden suyu içilmesini öneriyorum"
Tok tutuyor
Meyve ve sebze tüketiminin bu dönemde önemli olduğuna işaret eden Diyetisyen Al, "Özellikle kavun ve karpuz gibi şeker oranı yüksek meyvelerde porsiyon kontrolüne dikkat edilmeli. Karpuz yerken yanında bir dilim peynir tüketmek, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar. Bu da daha uzun süre tok kalmaya yardımcı olur" dedi.
Salatalara sirke ekleyin
Al, yazın sindirim sisteminin daha fazla zorlandığını belirterek, "Yağlı ve fast food tarzı gıdalardan uzak durulması gerekir. Yemeklerin yanına yoğurt, kefir gibi probiyotik içerikli gıdaları eklemek sindirimi kolaylaştırır. Turşu ve sirke gibi ürünlerle de bu destek sağlanabilir. Salatalara 1-2 kaşık sirke eklemek hem lezzet hem de fayda sağlar" şeklinde konuştu.