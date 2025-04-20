Uzmanı uyardı: 'Pişirmek yetmiyor' İşte tavuk eti saklama ve tüketiminde en sık yapılan 5 hata

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinden kaynaklı zehirlenmelere dikkat çekti. Tavuğun yetiştirilmesinden pişirilip servis edilmesine kadar tüm aşamalarında hijyene oldukça dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çon, “Tavuk eti, yapısı gereği oldukça hassas bir hayvansal gıdadır ve özellikle bakteri üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur.





Bu nedenle, tavuğun çiftlikteki yetiştirilme koşullarından başlayarak, kesimhaneye sevki, oradaki hijyen uygulamaları, soğuk zincirle taşınması, marketlerde veya kasaplarda satışa sunulması, restoranlarda hazırlanması ve nihayet tüketiciye servis edilmesine kadar tüm aşamalar titizlikle kontrol altında tutulmalıdır” diye konuştu.