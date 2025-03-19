Uzmanlar uyardı: Sahura kalkmamak o hastalıkları tetikliyor

"Su tüketimi önemli"





Toplumumuzda sahura kalkmadan daha hızlı kilo verileceğine dair bir algı olduğunu belirten Arslan, "Bir de toplumumuzda sahuru yapmasam daha hızlı kilo veririm diye bir algı var. Bu fikirle çıktığımız da iftara kadar daha çok acıktığımız için iftarda bir anda hızlı yemeye başlıyoruz, kilo verme sürecini çok iyi değerlendiremiyoruz. O yüzden kilo verme sürecinde de sahur öğününün yapılmasını öneriyoruz. Ramazanda su tüketimi de bir diğer önemli nokta. İyi su içmek iftara kadar dinç bir şekilde durmamızı sağlayabilir. Su tüketiminde ise bir anda litre litre su tüketmek yerine saat başı 1 bardak olacak şekilde güne yayılmış bir su tüketimimiz olmalı. Aralarda şekersiz çay, sade maden suyu, ayran, cacık gibi farklı sıvı kaynaklarını da yer vermeliyiz. Zencefil, melisa, adaçayı gibi sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığımızı destekleyen bitki çaylarını da tercih edebiliriz" diye konuştu.